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Dünya

EL KAİDE'DEN KADDAFİ GÜÇLERİNE SALDIRI TRABLUS (A.A)

19 Mart 2011 14:22

-EL KAİDE'DEN KADDAFİ GÜÇLERİNE SALDIRI TRABLUS (A.A) - 19.03.2011 - Libya, Bingazi'nin batısında hükümet güçlerine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Jana ajansının savunma bakanlığından bir kaynağa dayanarak verdiği haberde, "Libya tarafından dün ilan edilen ateşkes uyarınca Bingazi'nin batı kesiminde konuşlanan silahlı birliklere, El Kaide çeteleri saldırmaktadır" denildi. Haberde, "bu çetelerin, silahlı birliklere bir avcı uçağı ve helikopterlerle saldırdıklarını, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veren kararının açıkça ihlali anlamına geldiği" belirtilerek, silahlı güçlerin kendilerini savunmak amacıyla bu saldırılara karşılık vermek zorunda kaldığı kaydedildi.

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