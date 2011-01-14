-EL KAİDE'DEN İSYANA DESTEK TUNUS (A.A) - 14.01.2011 - El Kaide'nin Mağrib kolu (Aqmi), Tunus ve Cezayir'deki göstericileri, iktidarları devirmek ve şeriatı ilan etmek amacıyla hareketlerini ülke geneline yaymaya çağırdı. ABD'nin radikal internet sitelerini izleme servisi SITE'in bildirdiğine göre, 13 dakikalık bir görüntüde Aqmi şefi Ebu Musab Abdülvadud, bir aydır gösteri yapan Tunuslu protestoculardan, "oğullarını askeri eğitim almaları için kendilerine göndermelerini" istedi. "Size bu mücadelenizde ve başkaldırınıza canı yürekten desteğimiz ile yardımımızı sunuyoruz" diyen Abdülvadud, Tunusluları, "yolsuzluğu bulaşmış, suçlu ve baskıcı rejime" karşı başkaldırmaya ve şeriatı getirmeye davet etti. Cezayir'deki gösterileri de "önceden belli, onurlu ve olumlu" diye niteleyen El Kaide kuzey Afrika lideri, bu ülkedeki göstericilerin, ancak Devlet başkanı Abdülaziz Buteflika devrilince hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi. Cezayirli yöneticileri "ülkeyi satmak, halkı yoksulluğa itmek ve yolsuzluğu yaymak, çaldıkları paraları Fransız ve Amerikalı efendileriyle paylaşmakla" suçlayan Abdülvadud, "İntikamımızı alacağız ve suçlu döneklere karşı tüfeklerimizle safları ele geçireceğiz" dedi. -TUNUS'TA İKİ ÖLÜ DAHA- Bu arada, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin göstericilerin üzerine ateş açılmasına son verilmesi emrini verdiği ve bir daha aday olmayacağını açıkladığı sırada, Kayruan kentinde çatışmalarda iki sivil polis ateşiyle öldü. Görgü tanıkları, kentteki olaylarda üç polis karakolu, belediye binası, cumhurbaşkanlığı temsilciliği ile birçok dükkan ve mağazanın ateşe verildiğini bildirdi. Dükkan ve mağazalar ile kahvehanelerin açılması ve trafiğin akmaya başlamasıyla, günlerdir gerilim altındaki Tunus kentinin daha normal bir görüntü kazandığı kaydedildi. Tunus Dışişleri Bakanı Kamel Morjane, ülkede bir ulusal birlik hükümeti kurulması olasılığından söz etti. Morjane Fransız Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, Tunus'ta bir ulusal birlik hükümeti kurulmasının "mümkün ve aynı zamanda normal" olduğunu söyledi.