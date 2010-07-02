El Kaide'den İngilizce gazete

T24 -

Kaide örgütü Batı ülkelerinde militan toplama çabası doğrultusunda ilk kez İngilizce bir gazete yayınlamaya başladı.Radikal'in haberine göre Inspire (İlham) adlı gazetenin içindekiler sayfasında "Annenizin mutfağında nasıl bomba üretebilirsiniz", "Cihad tecrübeleri", "Cihat zamanından neler beklemeli" gibi yazı başlıkları dikkat çekiyor. Ayrıca Usame Bin Ladin ve Kaide’nin ikinci adamı Ayman El-Zevahiri’den mesajlar da yer alıyor. Gazete okur okurlardan yazı göndermelerini de istiyor. Ancak internetten yayınlanan gazetenin 67 sayfalık ilk sayısı, üçüncü sayfadan itibaren görüntülenemiyor. Sorunun nedeni kesin tam anlaşılamasa da bir virüs veya gazetenin CIA tarafından hacklenmiş olması rivayetler arasında.Gazetenin arkasında Yemen’de yaşayan ABD doğumlu radikal imam Enver El-Avlaki olduğu sanılıyor. Kapaktaki ‘Ruhlarımız sizin için feda olsun’ mesajının altında imzası olan El-Avlaki, ABD’nin aradığı bir isim. El-Avlaki en son Amsterdam-Detroit seferini yapan bir uçağı iç çamaşırına sakladığı patlayıcılarla düşürmeyi deneyen ancak başarısız olan Nijerya’lı Ömer Faruk Muttalib’i eyleme hazırladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.Kaide’nin mesajını Arapça’dan sonra İngilizce yaymaya da çalışması ABD’de kaygı yarattı. Eski CIA yetkilisi Bruce Riedel’e göre, gazete Kaide’nin Batı’da yaşayan Müslümanları kendine çekme çabasının devamı.