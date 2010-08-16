-EL KAİDE'DEN FRANSA'YA İNTİKAM ÇAĞRISI PARİS (A.A) - 16.08.2010 - El Kaide'nin Kuzey Afrika kolundan Fransa'ya intikam çağrısında bulunuldu. El Kaide'nin merkezi Mali'de bulunan Kuzey Afrika kolu adına dinci sitelerden Ebu Anas el Şankiti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ''Allah düşmanı'' olarak nitelendirildi. Yazılı açıklamada, ''Allah düşmanı Sarkozy'ye söylüyorum: Şansınızı kaybettiniz ve ülkenizdeki belaların kapısını açtınız'' ifadelerine yer verildi. Nisan ayından beri rehin tutulan Fransız vatandaşı Michel Germaneau'nun (78) kurtarılması için düzenlenen operasyonda, El Kaide'nin 6 üyesi öldürülmüş, ancak operasyon başarıya ulaşamamıştı. Bunun üzerine El Kaide, üyelerinin intikamını almak için 24 Temmuzda Fransız vatandaşını öldürmüştü.