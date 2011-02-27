-EL KAİDE'DEN DİRENİŞ ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 27.02.2011 - Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütü, Arap ülkelerindeki halkları yönetimlere karşı direnmeye çağırdı. İnternetteki İslamcı siteleri izleyen SITA adlı Amerikan kuruluşunun verdiği bilgiye göre, merkezi Yemen'de olan örgüt, Arap dünyasına yönelik çağrısında, mevcut yönetimlerin devrilerek yerine şeriata dayalı yönetimlerin kurulmasını istedi. Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'nin eski Guantanamo tutuklusu İbrahim El Rubeyş'in sesiyle yayımladığı mesajda, Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali'nin iktidardan uzaklaştırılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, bu ülkede bir şeriat yönetiminin kurulmaması halinde yeni kargaşanın olacağı öne sürüldü. -GÖSTERİCİLERE POLİS GAZLA MÜDAHALE ETTİ Körfez ülkesi Umman'da polis, siyasi reform isteyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Görgü tanıklarının verdikleri bilgiye göre, sanayi şehri Sohar'da protestoların ikinci gününde toplanan göstericileri polis kordon altına aldı. Taş atan protestoculara polis, göz yaşartıcı bombayla karşılık verdi. Güneydeki Salallah kentinde de cuma gününden beri protestocular vilayet yakınında kamp kurmuş durumdalar. Umman Sultanı Kabus Bin Said, dün siyasi reform çağrıları üzerine kabinesinde revizyon yaparak 6 bakanı değiştirmişti. Ülkede 19 Şubatta 300 kadar kişinin katıldığı gösteride siyasi reformlar ve ücret artışı talep edilmişti.