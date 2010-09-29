-EL KAİDE'DEN AVRUPADA EŞ ZAMANLI SALDIRI PLANI LONDRA (A.A) - 29.09.2010 - İstihbarat servislerinin, El Kaide ile bağlantılı olduğu zannedilen bir grubun bazı Avrupa kentlerine eş zamanlı saldırı planlarını boşa çıkardığı bildirildi. Sky televizyonunun haberinde, Pakistan'da üslenen militanların Londra ile Almanya ve Fransa'daki bazı kentlere eş zamanlı saldırı planladıkları duyuruldu. Televizyonun Dış Haberler Editörü Tim Marshall, Pakistan'da son zamanlarda insansız uçakların saldırılarının artmasının, Batılı güçlerin bu komployu boşa çıkarma girişimleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Marshall, adını açıklamadığı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, militanların 2008'de Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan saldırıların benzerlerini planladıklarını bildirdi. Mumbai'de, yoğun şekilde silahlanmış militanlar, kentteki çeşitli hedeflere saldırı düzenlemişlerdi.