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Dünya

El Kaide'den Almanya'ya saldırı tehdidi

El Kaide, Almanya'ya askerlerini Afganistan'dan çekmemesi halinde genel seçimler sonrası terör saldırısı tehdidinde bulundu.

19 Eylül 2009 03:00

El kaide, Almanya'ya askerlerini Afganistan'dan çekmemesi halinde 27 Eylül'deki genel seçimlerin ardından terör saldırısı düzenleme tehdidinde bulundu.

El-Kaide, Almanya'da 27 Eylül'de yapılacak genel seçimlerden sonra saldırı tehdidinde bulundu.

Fas kökenli Alman Bekkay Harrach aldı örgüt üyesine ait görüntüde, Alman askerlerinin seçimlerden önce Afganistan'dan çekilmesi ve Almanya'nın politikasını değiştirmesi istenirken, aksi taktirde Almanya'yı seçimlerden sonra 'kötü bir uyanışın' beklediği ifade edildi.

'Alman halkının savaşın sürmesine karar vermesi halinde, kendi hükmünü vermiş olacağı ve cihadın Almanya'ya taşınacağı' tehdidinde bulunan Harrach, Almanya'daki Müslümanlardan seçimlerden sonraki 2 hafta kalabalık yerlerde bulunmamasını istedi.

Almanya'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Video görüntüsünü ciddiye alan Alman makamları, havaalanları ve bazı tren istasyonlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Basında yer alan haberlerde, Alman güvenlik makamlarının tanıdığı Harrach'ın, Koblenz Eyalet Mahkemesi'nde terör zanlısı olarak yargılanan Ömer Ö. aracılığıyla El-Kaide'ye katıldığı belirtildi.

Bu arada ABD'nin Berlin Büyükelçiliği de Amerikan vatandaşlarını seçimlerden önce dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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