El Kaide'den Acun Ilıcalı ve Adnan Oktar'a suikast planı iddiası

Çorlu ve İstanbul Büyükçekmece'de El-Kaide'ye ait iki hücre evine yapılan baskında patlayıcı madde ve hedef listesi ele geçirildi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda aralarında Acun Ilıcalı ve Adnan Oktar'ın da bulunduğu isimlere suikast planları olduğu iddia edildi.

2 ay önce Tekirdağ Emniyet İstihbaratı, El-Kaide'nin Afganistan'daki kampında eğitim gören ve iki yıl önce Çorlu'ya gelen bir kişiyi takip etti. Planlı istihbarat çalışmasında El-Kaide Türkiye grubunun Çorlu ve İstanbul Büyükçekmece'deki hücre evleri tespit edildi. Polis, örgüt üyelerinin ciddi miktarda patlayıcı madde temin ettiğini ve hedef seçtikleri yerlere bombalı eylem hazırlığında olduğunu belirleyince takibi operasyona dönüştürdü. Çorlu'da 8, İstanbul'da ise 4, El-Kaide üyesi gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyeti'nde sorgulanan 12 kişiden 2'sinin Çeçen, 2'sinin Azeri kökenli, 8'inin ise Türk olduğu ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı'ndan alınan habere göre, Polis örgüt evlerinde yaptığı aramalarda Çorlu'da 5 tüfek ile 5 tabanca, Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi İstanbul Caddesi Yenikent sitesindeki bir dairede ise 22 kilo gram patlamaya hazır araba alarmı ile patlamaya hazır C-4 bomba ele geçirdi.

Polis evlerde ele geçirdiği 6 adet laptopa da el koydu. Bilgisayarlar ilk incelemenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Terör Daire Başkanlığı’na gönderildi. Bilişim polisleri Örgüt üyelerine ait bir bilgisayardaki şifreli dosyalar kırılınca suikast listesine ulaşıldı. El-Kaide üyelerinin TV programcısı Acun Ilıcalı ile Yazar Adnan Oktar hakkında istihbarat topladığı ve keşif yaptığı ortaya çıktı. Şifreli dosyada Ilıcalı ve Oktar’ın ev ve işyeri adreslerine erişildi.

Ayrıca örgütün bilgisayarlarından Koç Müzesi, Amerikan Büyükelçiliği ve Balat’ta bir sinagog’un krokileri çıktı.Yaptıkları araştırma sonunda adresleri temin eden teröristlerin Google Earth’den kroki çıkardığı ortaya çıktı. Ayrıca bu adreslere ait bina önlerinde kamera ve fotoğraf makineleri ile gizlice çekilmiş görüntüler de bulundu.