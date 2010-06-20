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Dünya

El Kaide'den ABD'ye: İsrail'den desteğini çek

Terör örgütü El Kaide adına yayımlandığı bildirilen bir videoda, ABD'ye, Afganistan ve Irak'taki askerlerini çekme çağrısı yapıldı.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - El Kaide, yayınladığı bir video ile ABD'ye İsrail'e verdiği desteği sona erdirmesi ve Irak ile Afganistan'daki askerlerini çekmesi çağrısında bulundu. El Kaide, Obama'nın eski popülerliğini kaybettiğini ileri sürdü. 


Terör örgütü El Kaide adına yayımlandığı bildirilen bir videoda, ABD'ye, Afganistan ve Irak'taki askerlerini çekme çağrısı yapıldı.


Örgüt sözcüsü olduğu bildirilen Adem Gadahn'ın 24 dakikalık konuşmasını içeren video kaydı, örgüte yakın bir internet sitesinde yayımlandı.


Sözcü, El Kaide-ABD barışı için, "Amerikan askerlerinin bu iki ülkeden çekilmesi, ABD'nin İsrail'e desteğinin sona ermesi, Müslümanların işlerine dışarıdan müdahale edilmesine son verilmesi ve tutuklu tüm Müslümanların serbest bırakılması" şartlarını öne sürdü.


Gadahn, ABD Başkanı Barack Obama'nın eski popülerliğini kaybettiğini de ileri sürdü.


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