T24 LogoT24 Logo
Gündem

El Kaide'de 500 Türk savaşçı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Suriye raporu, iç çatışmaların taraflarından biri olan El Nusra Cephesi’yle ilgili bir bilgiyi ortaya çıkardı

26 Kasım 2013 11:23

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ra­po­ru­na gö­re 500 Türk El Kai­de bağ­lan­tı­lı El Nus­ra Cep­he­si saf­la­rın­da ça­tış­mak üze­re Su­ri­ye­’ye git­ti. Bu ki­şi­ler­den bir kıs­mı­nın Af­ga­nis­tan ve Pa­kis­ta­n’­da­ki El-Kai­de kamp­la­rın­da eği­tildikleri be­lir­til­di.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Suriye raporu, iç çatışmaların taraflarından biri olan El Nusra Cephesi’yle ilgili bir bilgi verdi. Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alınan bilgi ve verilere göre hazırlanan rapora göre, Türkiye’den 500’ü aşkın kişi El-Kaide terör örgütü bağlantılı El Nusra Cephesi ve Irak Şam İslam Devleti saflarına katıldı.

 

Afganistan'da eğitim

 

Beşşar Esed güçleriyle yaşanan çatışmalarda çok sayıda Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Çatışmalarda El Nusra Cephesi saflarında ölen Türkler’in sayısının resmi kayıtlarda 13 olduğu belirtildi. Raporda kayıtlara girmeyen ölü sayısının 75 olduğuna dikkat çekildi. Suriye’ye giden Türkler arasında daha önce Afganistan ve Pakistan’daki El-Kaide kamplarında eğitim görenlerin de yer aldığı belirlendi.

 

 

Almanya'da El Kaide zirvesi

 

 

Geçtiğimiz aylarda resmi davetli olarak Almanya’ya giden Emniyet Genel Müdürlüğü heyeti ile Alman Federal Polisi (BKA) yetkilileri arasında El-Kaide konusu ele alındı. Türk polisi, BKA yetkililerine “Ülkenize sokmayın diye bize bildirdiğiniz isimlerin Almanya’dan çıkışına neden izin veriyorsunuz? O halde siz ülkeden çıkışlarını yasaklayın” dedi.

 

 

30 ülkeden 3 bin kişi için Türkiye’ye giriş yasağı

 

İçişleri raporunda yabancı istihbarat birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda 3 bin yabancı uyruklu kişi hakkında ‘ülkeye giriş yasağı’ konulduğu ifade edildi. Tüm hudut kapılarına bildirilen yasaklılar listesinde Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Norveç, Suudi Arabistan, Ürdün ve Pakistan’ın da aralarında bulunduğu 30 ülkenin vatandaşlarının yer aldığı öğrenildi.

 

 

ETİKETLER

el kaidesuriye500 türk savaşçıiçişleri bakanlığıraporösoel nusraafganistaneğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24