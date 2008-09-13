T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Kaideci Türk'e tutuklama

Almanya'da, El Kaide'ye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan Ömer Ö. (30) adlı Türk hakkında tutuklama kararı verildi.

13 Eylül 2008 03:00

Almanya'da Federal Savcılık, El Kaide terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle Almanya'nın Baden-Würtemberg eyaletinin Stuttgart kenti yakınlarındaki Sindelfingen kasabasında yakalanan Ömer Ö. (30) adlı Türk hakkında tutuklama kararı verdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Ömer Ö'nün, 2005-2007 yılları arasında Pakistan kökenli Alman vatandaşı Alem N. adlı bir terör zanlısının talimatıyla El Kaide örgütüne nakit para ve kurşun geçirmez yelek ile bir dizüstü bilgisayar tedarik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Alem N'nin daha sonra bu para ve malzemeleri Pakistan-Afganistan sınırındaki bir bölgeye götürdüğü ve orada örgütün sorumlularına teslim ettiği ifade edildi.

Ömer Ö'nün 2006 yılından sonra da yakın çevresinde örgüte katılacak gönüllü bulmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Ömer Ö'nun bulduğu kişileri ön elemeden geçirdiği ve uygun bulduğu şahısları Alem N'ye tanıttığı, onun da El Kaide'ye tavsiye yazısı yazdığı kaydedildi.

Bu bağlamda iki kişinin terör eğitimi aldığı ifade edilen açıklamada, Ömer Ö'nün de 2006 yılının ortalarında Alem N'nin tavsiyesi üzerine El Kaide kampında eğitim gördüğü belirtildi.

Davasının Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen Alem N'nin geçen yıl terör eylemi yapma hazırlığı sırasında Sauerland'da yakalanan 3 terör zanlısıyla da ilişkisi bulunduğu ifade edildi. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24