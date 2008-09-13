El Kaideci Türk'e tutuklama

Almanya'da Federal Savcılık, El Kaide terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle Almanya'nın Baden-Würtemberg eyaletinin Stuttgart kenti yakınlarındaki Sindelfingen kasabasında yakalanan Ömer Ö. (30) adlı Türk hakkında tutuklama kararı verdi.



Savcılıktan yapılan açıklamada, Ömer Ö'nün, 2005-2007 yılları arasında Pakistan kökenli Alman vatandaşı Alem N. adlı bir terör zanlısının talimatıyla El Kaide örgütüne nakit para ve kurşun geçirmez yelek ile bir dizüstü bilgisayar tedarik ettiği belirtildi.



Açıklamada, Alem N'nin daha sonra bu para ve malzemeleri Pakistan-Afganistan sınırındaki bir bölgeye götürdüğü ve orada örgütün sorumlularına teslim ettiği ifade edildi.



Ömer Ö'nün 2006 yılından sonra da yakın çevresinde örgüte katılacak gönüllü bulmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Ömer Ö'nun bulduğu kişileri ön elemeden geçirdiği ve uygun bulduğu şahısları Alem N'ye tanıttığı, onun da El Kaide'ye tavsiye yazısı yazdığı kaydedildi.



Bu bağlamda iki kişinin terör eğitimi aldığı ifade edilen açıklamada, Ömer Ö'nün de 2006 yılının ortalarında Alem N'nin tavsiyesi üzerine El Kaide kampında eğitim gördüğü belirtildi.



Davasının Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen Alem N'nin geçen yıl terör eylemi yapma hazırlığı sırasında Sauerland'da yakalanan 3 terör zanlısıyla da ilişkisi bulunduğu ifade edildi. (AA)