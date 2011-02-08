-EL KAİDE ZANLISI YAKINLARI İLE JANDARMA ARASINDA ARBEDE İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde ''El Kaide terör örgütü'' davası kapsamında tutuklu yargılanan bir sanığın görevli jandarma tarafından dövüldüğü iddiası üzerine arbede yaşandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava için Kandıra F Tipi Cezaevinden ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen tutuklu sanıklardan Mehmet Ali Tırak, duruşma için beklenmek üzere nezarethaneye alındı. Tırak, bir süre sonra yeniden cezaevi aracına geri konuldu. Tırak'ın yakınları ise Mehmet Ali Tırak'a bir jandarma uzman çavuş tarafından kötü muamele yapıldığını ve elleri kelepçeliyken dövüldüğü gerekçesiyle tepki gösterdi. Adliye kapısında bekleyenler arasında bulunan ve Tırak ile birlikte yargılandığı öğrenilen tutuksuz sanık Remzi Düzgün ile Tırak'ın bir yakını, polis bariyerlerinden atlayarak bahçede bulunan cezaevi aracı içine girdi. Araçtaki jandarmalar tarafından müdahale edilen ve yüzlerine biber gazı sıkılan 2 kişi, jandarma ve adliyede görevli polisler tarafından alınarak adliye bahçesi dışına çıkarıldı. Bu duruma tepki gösteren sanık yakınları ile polisler arasında da bir süre arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri, tepki gösteren vatandaşları uzaklaştırarak aracın bulunduğu yerde barikat kurdu. Tırak'ın babası İsmail Tırak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir jandarma uzman çavuşun gözlerinin önünde çocuklarına kelepçeyi ters takarak kötü muamele yaptığını, dövdüğünü ve kafasına copla vurduğunu, bunun üzerine Tırak'ı uzman çavuşun elinden kurtarmak için 2 kişinin cezaevi aracına girmeye çalıştığını söyledi. Sadece çocuğunu görmeye gelmişken bunun kendisine reva görüldüğünü anlatan İsmail Tırak, Kandıra F Tipi Cezaevindeki sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söylerken baygınlık geçirdi. Duruşması henüz yapılmayan davaya girecek olan tutuksuz sanık Remzi Düzgün ile baba İsmail Tırak'ın, söz konusu jandarma görevlileriyle ilgili suç duyurusunda bulunacakları belirtildi.