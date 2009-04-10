El Kaide zanlıları adliyede

Eskişehir'de El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen Selefi grubuna üye 28 kişiden 18'i sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kentte faaliyet gösterdiği belirlenen Selefi grubu üyesi şüphelilerin yaşadığı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerden, B.Ö. (37), İ.T. (36), A.A. (25), A.S. (27), S.S. (30), S.S. (28), M.D. (21), Y.B. (29), E.O. (24), S.K. (23), O.T. (23), F.K. (22), R.S. (24), Y.Y. (42), Y.K. (32), M.A. (34), C.Y. (34) ile M.D.Ş. (24), sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 10'nu emniyetteki sorgularının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.



Çok sayıda silah bulundu



Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan arama ve kontrollerde, 1 av tüfeği, 2 tabanca, 18 av tüfeği fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 50 kuru sıkı tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 bilgisayar, bilgisayar malzemeleri, 867 dini ve örgütsel içerikli CD, 66 dini içerikli teyp kaseti, 48 dini içerikli video kaseti, 22 dini içerikli kitap, 4 ajanda, 4 dini içerikli bilgisayar çıktısı, 21 adres defteri, 5 banka kartı, 93 mektup, 12 sim kart, 10 cep telefonu, Usama Bin Laden ve Hüseyin Velioğlu'na ait fotoğraflar, 6 dini içerikli dergi, 15 dini içerikli ders notu, 5 pasaport ile 2 fotoğraf makinesi ile geçirildi.



Zanlılardan bazılarının Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenci oldukları öğrenildi.

