El Kaide 'yeni bombasını arıyor'

Yemenli radikallerin Batılı ülkelere giden uçaklara kaçak sokmak üzere kolay tespit edilemeyecek türden bomba cihazları üzerinde çalıştıkları bildirildi.

Üç yıl önce Doğu Midlands havalimanında Yemen El Kaidesi'nden gönderilen bir bomba bir yazıcı içine saklanmış olarak bulunmuştu. Bir başkası ise Dubai havalimanına gönderilmiş, Mayıs 2012'de Yemen'de de benzer bir cihaz bulunmuştu.

Havayolları güvenlik alanında bu cihazlara 'Çok iyi biçimde gizlenmiş teçhizat' adı veriliyor ve bunlar metal içermeyen, PETN gibi patlayıcılardan oluşan ve ayakkabı, iç çamaşırı, içecek kutuları ve yazıcı kartuşu gibi eşyaların içinde gizlenen gelişkin bombalar oluyor.

Yeni bomba arayışı

Yemen'deki Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP) olarak bilinen grup 2009 ve 2010'da üç kez havalimanı güvenlik kontrollerinden bomba geçirmeyi başarmıştı. İngiltere hükümeti grubun yeniden benzer girişimlerde bulunduğunu düşünüyor.

Bu nedenle Yemen'deki AQAP Batı açısından en tehlikeli grup olarak görülüyor. AQAP'ı bu kadar tehlikeli kılan nedenlerden biri de Suudi bomba ustası İbrahim El Asiri. El Asiri CIA'nin arananlar listesinin başında yer alıyor. Güvenlikte yakalanmayan metal içermeyen üç bombanın El Asiri'nin eseri olduğu tahmin ediliyor.

CIA'nin insansız uçak saldırılarından birine her an hedef olabileceği düşüncesiyle El Asiri'nin yoğun halde diğer AQAP militanlarına da ders verdiği tahmin ediliyor.

AQAP da benzer girişimlerde bulunma planını inkâr etmiyor.

El Kaide tehdidi

Geçen yıl Londra Olimpiyatları sırasında intihar saldırısı için gönüllü olanlardan birine benzer bir cihaz verilmiş, ancak ihbarcı çıkan bu kişi cihazla birlikte Suudi Arabistan'a kaçmış, Suudiler de incelenmesi için aygıtı FBI'a iletmişti.

Bu cihazın bir taklidi hâlâ Londra Emniyet Amirliği'ndeki anti-terör birimlerce Scotland Yard'da bir camekân içinde sergileniyor.

Londra'daki King's College Üniversitesi'nden terörizm uzmanı Dr. Peter Neuman, Batılı devletlerin iki cephede savaş verdiğini ifade ediyor.

Birinci cephenin istihbarat alanında olduğunu vurgulayan Neuman, saldırılardan planlama aşamasında haberdar olmanın önemine değiniyor. Neuman, diğer cepheyi de bu cihazları tespit etmeyi sağlayacak teknoloji cephesi olarak niteliyor.

Bütün bu nedenlerden dolayı Yemen'den İngiltere'ye doğrudan uçuş yasağı uygulanıyor. AB ise bu ülkeden gelen kargolara yasak uyguluyor.

Geçen yıldan beri ise terör şüphelilerinin İngiltere'ye yapılan uçuşlara binmesi yasak.