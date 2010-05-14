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Dünya

El Kaide yeni "savaş bakanı" atadı

El Kaide örgütü liderlerinden ikisinin geçen ay öldürülmesinden sonra yeni savaş başkanı atadı.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Irak’taki El Kaide örgütü, liderlerinden ikisinin geçen ay öldürülmesinden sonra yeni "savaş bakanı" atadı.


El Arabiye’nin haberine göre, merkezi ABD’de bulunan internet izleme grubu SITE, El Kaide’nin Irak’taki kolu "Irak İslam Devleti’nin", yeni atamasını kökten dinci internet forumlarında duyurduğunu belirtti.


Duyuruda, "Yeni Savaş Bakanı, El Nasır Ladin İlle Ebu Süleyman olmuştur" denildi.


Bağdat’ın kuzeyinde 18 Nisanda düzenlenen Irak-ABD ortak operasyonunda, örgütün Irak’taki siyasi lideri Ebu Ömer El Bağdadi ve "savaş bakanı" Ebu Eyüb El Masri öldürülmüştü.

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