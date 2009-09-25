El Kaide videosunu yayınlayan Türk tutuklandı

Stutgart'ın güneyindeki tutuklanan Bekkay Haraç adlı 25 yaşındaki Türk şüphelinin videoyu yaptığını düşünmeyen Alman polisi, terör tehdidinin yapıldığı videoyu El Kaide'ye dayandırırken Haraç'ın videoyu nasıl edindiğine dair araştırmanın sürdüğü ifade edildi.Son bir hafta içinde El Kaide tarafından 3'üncüsü yayınlanan ve terör tehdidi içeren videoda Almanya'nın, Afganistan'daki askerlerini çekmek konusunda uyarıldığı, aksi takdirde Almanya'da terör saldırısı gerçekleştirileceğinin söylendiği açıklandı.Polis yetkilileri Bekkay Haraç'ın İslami aktivistlerin destekçisi olduğunu söylerken, yalnız başına yaşadığını ve işsiz olduğunu da belirtti.