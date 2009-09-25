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Dünya

El Kaide videosunu yayınlayan Türk tutuklandı

Almanya'da genel seçimler öncesi El Kaide'nin saldırı tehdidinin içeren videoyu yayınladığından şüphelenilen bir Türk tutuklandı.

25 Eylül 2009 03:00

Almanya'da pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi El Kaide'nin saldırı tehdidinin içeren 3'üncü videoyu yayınladığından şüphelenilen bir Türk gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Stutgart'ın güneyindeki tutuklanan Bekkay Haraç adlı 25 yaşındaki Türk şüphelinin videoyu yaptığını düşünmeyen Alman polisi, terör tehdidinin yapıldığı videoyu El Kaide'ye dayandırırken Haraç'ın videoyu nasıl edindiğine dair araştırmanın sürdüğü ifade edildi.

Son bir hafta içinde El Kaide tarafından 3'üncüsü yayınlanan ve terör tehdidi içeren videoda Almanya'nın, Afganistan'daki askerlerini çekmek konusunda uyarıldığı, aksi takdirde Almanya'da terör saldırısı gerçekleştirileceğinin söylendiği açıklandı.

Bekkay Haraç (25) polis tarafından tutuklandı.

Polis yetkilileri Bekkay Haraç'ın İslami aktivistlerin destekçisi olduğunu söylerken, yalnız başına yaşadığını ve  işsiz olduğunu da belirtti.

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