El Kaide uzmanı: ABD’ye neden inanalım?

T24 - Usame Bin Ladin ile röportaj yapan 3 gazeteciden biri olan Abdülbari Atwan, El Kaide liderinin ölümüne ilişkin şüpheleri dillendirdi ve 'ABD’ye neden inanalım?' diye sordu.





Bin Ladin’in ölümüyle ilgili şüpheleri, El Kaide'nin bundan sonra ne yapacağını, Bin Ladin'in öldürülmesine ilişkin komplo teorilerini dünyadaki sayılı El Kaide uzmanlarından biri NTV’ye değerlendirdi.



Bin Ladin'le röportaj yapabilmiş dünyadaki 3 gazeteciden biri olan Londra merkezli El Kuds El Arabi Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Abdülbari Atwan, "ABD’ye neden inanalım?" diye sordu ve Irak örneğine dikkat çekti.



Canlı Ana Haber’de Can Dündar’ın sorularını yanıtlayan El Kaide uzmanı Atwan’ın açıklamarından dikkat çeken noktalar şöyle:



"Ben, Usame Bin Ladin ile Kasım 1996’da bir mağarada tanıştım. Son derece kibar ve konuksverdi. Yavaş sesle konuşurdu, siz konuşurken asla müdahale etmiyordu. Uzun boylu, son derece mütevazi, alttan alan, yavaş yavaş ve bağırmadan konuşan biriydi; adeta fısıltıyla konuşurdu. 3 gün o mağarada kendisiyle zaman geçirdim...



11 Eylül’ün ardından çok şaşırmıştım. Benim tanıştığım o kişinin, böylesi bir saldırıyı bu kadar mütavazi bir mağaradan düzenleyebileceğini hiç aklım almadı.





'OBAMA ONUN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ'



Ona ne istediğini sorduğumda, ‘mümkün olduğunca kısa sürede bir şehit olarak ölmek, yoldaşlarımla ve mücahaitlerle biraraya gelmek istiyorum’ demişti. Obama onun ilk dileğini yerine getirdi. Şehit oldu ama cennet mi cehenem mi ona tanrı karar verecek.



Ben onun şu ana kadar hayatta kalacağını bile düşünmemiştim. Dünya ve insanlık tarihini değiştirecek kadar uzun süre yaşayacağına inanmamıştım.





ABD’NİN OPERASYONU



Beni epey bir şaşırtmış durumda. Binanın ele geçirildiği, insanların öldürüldüğü söyleniyor ama biz hala hiçbir şey görmedik. Tek bir fotoğraf bile yok. Ceset nerede, denize gömdüklerini söylediler ama neden biz görmedik.



ABD, Saddam’ın iki oğunu öldürdüğünde basın için özel görüntü ayarlanmıştı. Saddam’ın asılmasını da gördük. Usame Bin Ladin neden kameralara gösterilmedi ki biz emin olalım. Ve neden denize atıldı; o bir Müslüman ve bu durum İslam kurallarına aykırı, etik ve insanlık dışı...





'BU İNSANLAR ZATEN YALANCI'



Ben inanmıyorum ve bu insanlar zaten yalancıdır. Daha önce Irak’ı, Saddam kitle imha silahlarına sahip diye işgal ettikerini söylediler ama öyle bir şey yoktu; yüzbinlerce insan öldürüldü. Şimdi nasıl inanabiliriz. Bütün bu hikayeyi uydurmuş olabilirler, belki çok uzun zaman önce öldürüldü, belki tutsak ya da öldürülmedi...”