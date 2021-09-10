Hakkında yakalama kararı bulunan El-Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı

El-Kaide’ye yönelik yapılan operasyonda, uzun süredir aranan örgüt üyesi C.H. İstanbul’da yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” konusunda uzun süredir aranan El Kaide üyesinin İstanbul’da saklandığı tespit edildi. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan ve uzun süredir aranan El-Kaide üyesi C.H.’yi yakın takibe aldı.
Örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.H. isimli El Kaide üyesi, önceki gün akşam saat 17.10 sıralarında Çekmeköy’de yakalanarak gözaltına alındı. El Kaide üyesi H.C., dün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.