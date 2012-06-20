El Kaide üyesi Fransa'da bankaya silahlı baskın yaptı

Fransa'nın Toulouse kenti Muhammed Merah'ın 7 kişiyi öldürdüğü seri cinayetler sonrası yeni bir silahlı baskın karşı karşıya. Kendini El Kaide üyesi olarak tanıtan silahlı kişi, bir bankayı basarak içeridekileri rehin aldı.

El Kaide üyesi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Muhammmed Merah geçtiğimiz mart ayında Fransa'nın Toulouse kentinde 7 kişiyi öldürdüğü seri cinayetler sonrasında, bir apartman dairesinde polisler tarafından öldürülmüştü.

Bu olayın üzerinden daha üç ay geçmeden Toulouse kenti birkez daha silahlı baskınla karşı karşıya. Merah'ın öldürüldüğü apartmana yakın CIC bankasını basan silahlı bir kişi, şube müdürüyle birlikte dört kişiyi rehin aldı. Bankaya baskın düzenleyen kişinin kendisini El Kaide üyesi olarak tanıttığı iddia edildi.

Banka polis kordonunda

Görgü tanıkları da, bankanın çevresinin güvenlik kordonuna alındığını ve bina içinden bir el silah sesi duyulduğunu belirtti.

Fransız BFM televizyon kanalı, silahlı saldırganın El Kaide üyesi olduğunu ileri sürdü.

Merah operasyonda öldürülmüştü

Geçtiğimiz mart ayında El Kaide üyesi olduğu sanılan 23 yaşındaki Muhammed Merah, Toulouse kentindeki üç ayrı saldırıda 7 kişiyi öldürmüştü. Fransız polisi tarafından bir apartman dairesinde sıkıştırılan Merah operasyonda öldürülmüştü.