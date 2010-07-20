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EL KAİDE ÜYESİ 14 ZANLI TUTUKLANDI ADANA (A.A)

20 Temmuz 2010 13:34

-EL KAİDE ÜYESİ 14 ZANLI TUTUKLANDI ADANA (A.A) - 20.07.2010 - Adana Emniyet Müdürlüğünce Adana, İstanbul, Antalya ve Çanakkale'de düzenlenen terör örgütü El Kaide'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 14'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 16 Temmuzda Adana, İstanbul, Antalya ve Çanakkale'deki operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişi, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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