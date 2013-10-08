'El Kaide Türkiye sınırında canlı bomba eğitimi veriyor' iddiası

Son bir yıldır Suriye’nin kuzeyinde gücünü artıran terörist El Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Emirliği’nin bu çerçevede bölgede okullar açtığı öne sürüldü. Çocuklarını buralara gönderen Suriyelilere maddi yardım yapıldığı, örgütün, sağlık hizmetleriyle de halkın sempatisini kazanmaya çalıştığı iddia edildi.

Zaman gazetesinden Serkan Sağlam’ın haberine göre, Suriye’nin kuzeyinde hâkimiyetini artıran terör örgütü El Kaide’ye bağlı Irak-Şam İslam Emirliği (IŞİE), bölgeye kalıcı olarak yerleşmek için dikkat çekici adımlar atıyor. Habere göre, Türkiye sınırına 7 kilometre mesafedeki Azez kasabasını ele geçiren örgüt, Halep ve Rakka şehirlerinde okullar açtı. El Kaide ideolojisinin aşılandığı okullarda çocuklara canlı bomba ve suikast eğitimi de verildiği öne sürüldü.

Ailelere maddi destek

Sağlam’ın haberinde, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okullara özellikle öksüz ve yetim Suriyeli çocukların alındığı öne sürülüyor. Habere göre, örgüt, iç savaş sebebiyle ciddi geçim sıkıntısı yaşayan ailelere maddi destekte bulunarak çocukları kendi okullarına göndermeleri için teşvik ediyor.

Suriye Muhalif ve Devrimci Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı ve Suriye Milli Konseyi (SUK) Başkanı George Sabra, Irak-Şam İslam Emirliği’nin Suriye devrimini engellemek için Esad rejimi ve müttefiki İran tarafından kurulduğunu iddia ediyor. Sabra, bu örgütle ilgili endişesini, “Bu grupların varlığından çok endişeleniyoruz. Bunlar Suriye devrimini çalıyorlar” sözleriyle dile getiriyor.

İran’da mı eğitildiler?

Zaman’a konuşan SMDK yetkilileri de muhalif Özgür Suriye Ordusu’nun artık Türkiye sınırından 20 kilometre öteye gidemediğini belirtiyor. El Kaide yanlısı militanların sınırın karşı tarafındaki birçok bölgede bulunduğunu ifade eden Suriyeli muhalifler, “Özellikle sınır kapılarına yakın noktalar IŞİE’nin denetiminde. El Kaide artık Suriye’de geleceğine yatırım yapıyor” diye konuşuyor. Bu grubun finansman kaynağının İran olduğunu öne süren bir SMDK yetkilisi şu iddiada bulunuyor: İran’da eğitilen 100 Şii Arap’ın Suriye devrimini engellemek için Irak üzerinden ülkeye girdiğini tespit ettik. Bu gruplar IŞİE saflarında komutanlık yapıyor. Azez’de IŞİE militanları içerisinde özellikle ailesinde Esed’e bağlı milis grup Şebbiha’ya üye olanların yakınlarının bulunduğunu belirledik. Geçtiğimiz ay ÖSO tarafından İdlib’de yakalanan IŞİE’nin bir komutanı da Kuveytli Şii çıktı.”