El Kaide Taliban'a yeni talimat verdi

Üst düzey bir El Kaide yetkilisinin, Taliban'a, ABD yönetimindeki uluslararası gücü esir değiştokuşuna zorlamak amacıyla Afganistan'daki yabancı sivillerin kaçırılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Eski terörizmle mücadele uzmanı Leah Farral, Australian adlı gazeteye yaptığı açıklamada, çağrının, Ebu Velid El Masri adı ile tanınan Mustafa Hamid adlı El Kaide yetkilisi tarafından yapıldığını belirtti.

Avustralya Federal Polis teşkilatında terörizmle mücadele istihbarat analizcisi olarak görev yapmış bir uzman olan Farral, Haziran ayında yazılan El Kaide'ye ait belgeyi, Monash Üniversitesi'nde, El Kaide konulu doktorasını tamamlarken ortaya çıkardığını söyledi.

Farral'ın verdiği bilgiye göre, "Afganistan'da Amerikan askeri - Terör nedeniyle tutuklanmış olan tüm savaş mahkumlarının serbest bırakılması için ilk adım" başlıklı belgede Masri, Taliban ve El Kaide üyesi tutsakların serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Batılı sivillerin kaçırılması çağrısı yapıyor.

"Yabancı sivil ve askerleri hedef almaya başlama zamanının geldiğini" kaydeden Masri, "ABD'nin daha önce yaptığı gibi oyunun kurallarını değiştirmeyi" talep ediyor ve yabancı sivilleri esir almanın etik olduğunu savunuyor.

Bu adımın ABD'nin terörle mücadele kapsamında yakaladığı tüm tutsakların serbest bırakılmasını sağlayabileceğini iddia eden Masri, "ABD'nin Müslümanları gözaltına alarak işkence etmesinin, sivil-asker ayrımı yapmamasının, yeni stratejilerini (yabancı sivillerin kaçırılması) haklı gösterdiğini kaydediyor.

Eski uzman Farral, Masri'nin 2003'den beri İran'da hapishanede bulunduğunu, ancak El Kaide içerisindeki önemli yerini koruduğunu belirterek, bu belgeden 6 hafta sonra New York Times gazetesi için çalışan gazeteci Stephen Farrel ve beraberindeki Afgan gazetecinin kaçırıldığını hatırlattı.

Bunun, Masri'nin çağrısının uygulandığını gösterdiğini belirten Farral, çağrının genel olarak kabul görmesi halinde benzer kaçırma olaylarının yaşanacağını ifade etti.

