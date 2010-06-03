El Kaide, Suudi prensleri kaçırmakla tehdit etti

T24 - El Kaide terör örgütünün Suudi Arabistan'daki kolunun iki numaralı ismi Said El Şihri, Suudi prensleri ve yetkililerini kaçırma tehdidinde bulundu.





Bir internet sitesinden açıklamada bulunan eski Guantanamo mahkumu El Şihri, Suudi Arabistan'da gözaltına alınan bir kadın militanın serbest bırakılmasını istedi ve El Kaide yanlılarını Hristiyanları, El Suud ailesinin prenslerini, bakan ve üst düzey yetkilileri kaçırmak için bilgi toplamaya, hücreler oluşturmaya çağırdı.





El Şihri, aralarında Riyad'ın kuzeyindeki El Kassım bölgesinde yakalanan Haila El Kossair'in de bulunduğu mahkumların serbest bırakılması için askerlerine, ''adam kaçırma'' çağrısında bulunduğunu söyledi.





Kadın militanın El Kaide üyesi olan kocasının 6 yıl önce Suudi yetkililerin bir operasyonunda öldürüldüğü belirtiliyor.