'El Kaide Suriye'de büyüyor, Orta Doğu'da devrime hazırlanıyor'

Independent gazetesinde yayınlanan tam sayfalık analiz-haberde Suriye'deki radikal İslamcı grupların yükselişi ele alındı.

Haberde El Kaide ile bağlantılı radikal grupların Suriye’de git gide güçlendiği, Suriye’deki savaşı bir başlangıç olarak gördükleri, bütün Orta Doğu’da bir devrimi hedeflediklerinin altı çiziliyor.

Yazıda bu grupların etkin olduğu bölgelerde bazı yöre sakinlerinin onların kurallarından rahatsız olarak bu bölgeleri terk ettikleri bazılarınınsa getirilen 'düzen ve disiplinden' memnun olduklarını aktarılıyor.

Haberde özetle ve cümlelerin kısaltılmış haliyle şu satırlara yer veriliyor:

“İslamcılarla bağlantılı bir isyancı tugayında savaşan ve Ürdün’deki röportajda kendini Abu Abdullah olarak tanıtan 23 yaşındaki Ürdünlü-Filistinli, 'El Nusra olsun Irak-Şam İslam Devleti (ISIS) olsun hepimiz aynı akideye sahibiz. Amaç Müslüman toprakları özgürleştirmek ve orada İslam bayrağının olması' diyor.”

“El Kaide bağlantılı gruplar diğer isyancı gruplarla, zaman zaman da kendi aralarında çatıştılar. Yabancı savaşçıları çok yoğun bir şekilde kullanmaları ve ultra muhafazakâr bir ideolojiyi zorla kabul ettirmeye çalışmaları laik düzene alışkın bazı Suriyelileri uzaklaştırdı.”

'Cihatçılar Suriye'de, Irak'ta olamadıkları kadar kontrole sahipler'

“Durum çok kötü’ diyen Rakka kentinden aktivist Muhammed Abdelaziz, ISIS tütün kullanımı suç olarak ilan ettiğini ve halka açık infazlar yaptığını söylüyor. Abdelaziz, ‘Birçok kişi kentten kaçtı ve birçoğu da kaçmaya hazırlanıyor" diye ekliyor.

“Ancak başka Suriyelilerse onları kucakladı ve düzenin geri dönmesini hoş karşıladı. Kendisini Abu Bahri olarak tanıtan 22 yaşındaki Suriyeli savaşçı, kasabası Azaz’dan yaklaşık 100 kişinin, daha ılımlı Kuzey Fırtınası Tugayı’nın etkisizliğinden dolayı hayal kırıklığına uğrayarak ISIS örgütüne katıldığını söylüyor. Ve Batı’nın katliamı sonlandırma konusundaki başarısızlığı köktencilerin mesajını güçlendirdi. Reyhanlı’da bulunan Palmiralı yardım görevlisi Muhammed Saeed, ‘Onları destekliyorum çünkü bizi aldatan ABD’den, Batı’dan nefret ediyorlar' diyor. ”

“Washington merkezli araştırma kuruluşu Middle East Forum’dan Suriyeli Cihatçılar üzerine uzman olan Aymenn al-Tamimi, 'İslamcılar Suriye’de, Irak’ta hiçbir zaman sahip olamadıkları bir kontrol seviyesine sahipler’ diyor.”

“Bir keskin nişancı tarafından vurulan kuzenini Türkiye’de bir hastanede ziyaret eden, Halepli 30 yaşındaki tüccar Muahmud el-Hasan ‘ISIS organizeyse ve insanların hayatına müdahale etmezse onları hoş karşılarız’ diyor”

“Batılı gözlemcileri telaşlandıran bu grupların cesaretle savaşması değil, Esad’ı iktidardan indirmenin ötesine geçen ortak Cihad anlayışları. Eski ve yeni ABD ve Orta Doğu’lu yetkililerin söylediğine göre diğer isyancı gruplar Esad’ı iktidardan indirmek için savaşırken El Kaide bağlantılı gruplar çatışmayı Batı’ya ve İsrail’e karşı sembolik bir mücadeleye dönüştürmek istiyor.”