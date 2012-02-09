-El Kaide sanıkları hakim karşısında ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Ankara'da terör örgütü El Kaide'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 16 sanığın yargılanmasına başlandı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı. Duruşmada, bazı sanıkların ifadeleri alındı. Tutuklu sanıklardan Mehmet Cabir Işık, El Kaide örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını ifade ederek, suçlamaları reddetti. Ziyaret için Ankara'ya geldiğini, bir arkadaşı tarafından Sincan'daki eve yerleştirildiğini anlatan Işık, burada ''Kalaşnikof'' marka silahlar gördüğünü, evin daha sonra da polisler tarafından basıldığını ileri sürdü. Mahkeme heyetinin, ''Dosyada 'Kalaşnikof' marka silahla çekilmiş fotoğrafların var, ne diyorsun?'' sorusuna Işık, ''Ben doğuluyum, silahlara ilgim var. Meraktan silahlara baktım. Fotoğrafların, bulunduğum yere yerleştirilen bir gizli kameradan çekildiğini düşünüyorum. Çünkü bu silahlara bakarken yanımda kimse yoktu'' dedi. Evde bulunan malzemelerle bir ilgisinin olmadığını kaydeden Işık, evde sadece misafir olarak bulunduğunu ileri sürdü. Mahkeme heyetinin ''İçinde silah bulunduğunu bildiğin bir evde neden kaldın?'' sorusu üzerine ise Işık, ''Evde kalmakta sakınca görmediği'' yanıtını verdi. Tutuklu sanık Mehmet Erdem de Ankara'nın Sincan ilçesinde telefon aksesuarları satan bir dükkan işlettiğini belirterek, terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını savundu. Erdem, 10 çocuğu bulunduğunu, ahlaki değerleri bozulmasın diye çocuklarını okula göndermediğini söyledi. Tutuklu sanık Harun Yıldırım da bir kamu kuruluşunda çalıştığını belirterek, ''Ben Kuran okuyan, namaz kılan biriyim. İnancımın gereği olarak karma eğitime karşı olduğum için çocuklarımı okula göndermiyorum. Suçsuzum, suçlamaları kabul etmiyorum'' diye konuştu. Mahkeme, 4 sanığın daha ifadesini aldıktan sonra duruşmaya kısa süreliğine ara verdi. Aranın ardından başlayan duruşmada, bazı sanık avukatları hazır bulunmazken, mahkeme heyeti bunu tutanağa geçirdi. Daha sonra tanıkların beyanlarının dinlenmesine geçildi. Fatma Metin dışındaki tanıklar Harun Emektar, Erdoğan Göksu ve Oral Savun Hasta, CMK'da düzenlendiği şekilde ''namusları ve vicdanları'' üzerine değil, ''Allah ve Kuran-ı Kerim'' üzerine yemin etmek istedi. Mahkeme heyeti, tanıklara, kanunda düzenlendiği şekilde yemin etmeleri gerektiğini anımsattı. Tanıkların kendi ifadeleriyle yemin etmekteki ısrarları üzerine, heyet ile tanıklar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra tanıklar Emektar, Göksu ve Hasta, heyetin sorularına yanıt verdi. Mahkeme, duruşmayı yarına erteledi. -İddianame- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü El Kaide'ye üye oldukları iddiasıyla 16 kişi hakkında hazırladığı iddianamede, sanıkların, 17'şer yıldan, 40 yıl 4'er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor. Şüphelilerden Mehmet Cabir Işık'ın hücre evi olarak kullandığı Ankara Sincan'daki evde, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği, Pakistan Büyükelçiliği, Fransız Kilisesi, Uluslararası Protestan Kilisesi ile TBMM'ye ait fotoğraflar, uydu görüntüleri ve dokümanların bulunduğu belirtilen iddianamede, aynı evde ayrıca, iki tam otomatik silah ve bunlara ait çok sayıda fişek, bomba ve patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile patlayıcı düzeneklerinin hazırlanmasına ilişkin dokümanların da ele geçirildiği kaydedilmişti. Örgüt mensuplarının, patlayıcı yapımında ve kimyasal maddeler konusunda eğitim aldığı, bomba yapımıyla ilgili teorik çizimler yaptıkları ifade edilen iddianamede, örgütün eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddia edilmişti.