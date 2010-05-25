El Kaide saldırı iddialarını reddetti

T24- Irak'taki El Kaide örgütünün internette yayımlanan açıklamasında, Irak hükümetinin sözkonusu iddialarının "ucuz yalanlar" olduğu yorumu yapıldı.





Irak hükümeti geçen hafta Dünya Kupası'nda saldırı düzenlemeyi planlamakla suçlanan bir Suudi vatandaşını tutukladığını bildirmişti. Kimliği Abdullah Azam Salih El Kahtani olarak açıklanan Suudi, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, bir arkadaşıyla gelecek ay yapılacak Dünya Kupası'nda Danimarka ve Hollanda milli takımlarına saldırı konusunu ele aldıklarını söylemişti. El Kahtani, Irak'taki El Kaide tarafından görevlendirildiğini ve buradaki Amerikalılarla savaşmak için 2004 yılında Irak'a geldiğini belirtmişti.