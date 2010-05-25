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Dünya

El Kaide saldırı iddialarını reddetti

Irak'taki El Kaide örgütü, Güney Afrika'da yapılacak Dünya Kupası sırasında saldırılar düzenlenmesinin planlandığı iddialarını yalanladı.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- Irak'taki El Kaide örgütünün internette yayımlanan açıklamasında, Irak hükümetinin sözkonusu iddialarının "ucuz yalanlar" olduğu yorumu yapıldı.
 

Irak hükümeti geçen hafta Dünya Kupası'nda saldırı düzenlemeyi planlamakla suçlanan bir Suudi vatandaşını tutukladığını bildirmişti. Kimliği Abdullah Azam Salih El Kahtani olarak açıklanan Suudi, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, bir arkadaşıyla gelecek ay yapılacak Dünya Kupası'nda Danimarka ve Hollanda milli takımlarına saldırı konusunu ele aldıklarını söylemişti. El Kahtani, Irak'taki El Kaide tarafından görevlendirildiğini ve buradaki Amerikalılarla savaşmak için 2004 yılında Irak'a geldiğini belirtmişti.

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