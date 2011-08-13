-El Kaide Risin üretmeye çalışıyor WASHINGTON (A.A) - 13.08.2011 - Amerikalı yetkililerin, El Kaide'nin Yemen'deki kolunun ABD'de biyolojik saldırılar düzenlemek amacıyla, bir bitkinin tohumundan elde edilen ve protein yapısında güçlü bir zehir olan "risin" üretmeye çalıştığına inandığı bildirildi. New York Times gazetesinin gizli istihbarat raporlarına dayanarak verdiği haberde, Yemen'deki militanların önemli miktarda risin tohumu elde etmek amacıyla çabalarını arttırdıkları belirtildi. Gazete, militanların tohum stoklarının yerini değiştirmeye çalıştığını yazdı. Raporlara göre, Yemen'deki El Kaide, bu zehiri üretip, küçük miktardaki patlayıcılarla birlikte oluşturulmuş paketler halinde, ABD'deki alışveriş merkezleri, havaalanları veya metro istasyonları gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde saldırılar düzenlemek istiyor. Gazetenin haberinde, bununla birlikte terörle mücadele yetkililerinin, yakın zamanda bu türden saldırılar konusunda hiçbir istihbarat sahibi olmadığı kaydedildi. Risin çok az miktarda solunsa bile öldürücü oluyor.