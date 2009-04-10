El Kaide operasyonunda 7 tutuklama

Eskişehir'de El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen Selefi grubuna üye 7 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, kentte faaliyet gösterdiği belirlenen Selefi grubuna üye şüphelilerin yaşadığı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden grubun Eskişehir sorumlusu olduğu iddia edilen İ.T. ile B.Ö, A.A, Y.B, S.S, S.B. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak, propaganda yapmak, yasak yayın bulundurmak" suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklandı.



Şüphelilerden 11'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan, zanlılardan 10'u emniyetteki sorgularının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.



