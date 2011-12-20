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El Kaide operasyonunda 12 tutuklama ADANA (A.A)

20 Aralık 2011 01:10

-El Kaide operasyonunda 12 tutuklama ADANA (A.A) - 19.12.2011 - Gaziantep'te terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana özel yetkili cumhuriyet savcısının talimatı üzerine, Gaziantep kent merkezinde 15 ayrı adreste yapılan aramada, terör örgütü El Kaide'ye mensup oldukları ileri sürülerek gözaltına alınıp Adana'ya getirilen 13 zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken, 1 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 10 mermi, 10 hard disk, çok sayıda örgütsel doküman ve yasak yayınlar ele geçirilmişti.

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