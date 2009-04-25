El Kaide operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Gaziantep, Şanlıurfa ve Konya'da, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan, Mahmut K., Hikmet A., Mustafa Gürsel B. ile Kazım E., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Diğer zanlılar Ökkeş K., Mehmet K., Hacı Ö.G., Şerif A.K., Mahmut K., Musa Y., İbrahim Halil Y., Ahmet Y., Eyüp Ş. ile Özbek uyruklu Oyberg Erkinociç İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Geçen günlerde özel harekat şubesi ekiplerinin de katıldığı, terörle mücadele şubesi tarafından yapılan operasyonda yakalanan zanlılar, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde bugün sağlık kontrolünden geçirilmişti. Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirilmişti.



Operasyonda, 1 adet tabanca, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet masaüstü bilgisayar olmak üzere toplam 6 adet bilgisayar ve çok sayıda CD ile örgütsel döküman ele geçirilmişti.



Zanlıların, eylem hazırlığında oldukları ileri sürülürken, tutuklanan 4 zanlı arasında bulunan Mustafa Gürsel B.'nin, daha önceden düzenlenen terör örgütü El-Kaide'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra serbest kaldıktan sonra bir süre Afganistan'da bulunduğu belirlenmişti.

