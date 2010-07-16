-EL KAİDE OPERASYONU: 29 GÖZALTI ADANA (A.A) - 16.07.2010 - Adana Emniyet Müdürlüğünce İstanbul, Antalya ve Çanakkale'de düzenlenen terör örgütü El Kaide'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren terör örgütü El Kaide'ye yönelik yaklaşık 2 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla saat 02.30'da 400 polis Adana, İstanbul, Antalya ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adana'da 30, İstanbul'da 2, Antalya'da 2, Çanakkale'de 1 adrese yapılan baskın sonucu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili adreslerinde ulaşılamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Örgüt sorumlularının da aralarında bulunduğu zanlılar, sabaha karşı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne getirilirken işaret parmaklarını havaya kaldırıp tekbir getirerek, ''Müslümanız diye bizi suçluyorlar'', ''Kafirler'' diye bağırdı. İstanbul, Antalya ve Çanakkale'deki zanlıların da kente getirildiği belirtildi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir adet tabanca ile örgütsel doküman ele geçirilirken, çok sayıda CD, DVD, bilgisayar ve harddiske el konuldu. Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, operasyonun halen devam ettiğini, 2 zanlının daha yakalanması için savcılığın izniyle çeşitli adreslere baskın düzenlendiğini bildirdi.