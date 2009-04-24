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El Kaide operasyonu: 14 kişi adliyede

24 Nisan 2009 22:57

Gaziantep, Şanlıurfa ve Konya'da terör örgütü El-Kaide'ye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen günlerde özel harekat şubesi ekiplerinin de katılımıyla terörle mücadele şubesi tarafından yapılan operasyonda Gaziantep, Şanlıurfa ve Konya'da gözaltına alınan Mahmut K., Hikmet A., Ökkeş K., Mehmet K., Mustafa G.B., Hacı Ö.G., Şerif A.K., Mahmut K., Musa Y., İbrahim Halil Y., Ahmet Y., Eyüp Ş., Kazım E. ve Özbek uyruklu Oyberg Erkinoviç İ., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiler.

Sağlık kontrollerinden geçirilen zanlıların adliyeye getirilişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Operasyonda, 1 adet tabanca, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet masaüstü bilgisayar olmak üzere toplam 6 adet bilgisayar ve çok sayıda CD ile örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Zanlıların, eylem hazırlığında oldukları iddia edilirken, gözaltına alınan Mahmut K., Hikmet K. ve Mustafa G.B.'nin daha önceden de terör örgütü El-Kaide'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıkları ve serbest bırakıldıkları öğrenildi. Ayrıca Mustafa G.B.'nin, serbest kaldıktan sonra bir süre Afganistan'da bulunduğu da belirlenmişti.


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