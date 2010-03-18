'El Kaide Operasyon Yapamaz Hale Geldi'

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Leon Panetta, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, geçenlerde bir El Kaide militanının Usame bin Ladin’den harekete geçmesi ve örgütü kurtarmasını isteyen bir mesaj ele geçirdiklerini söyledi.Voice of America'nın haberine göre Panetta, CIA ile Pakistan istihbarat örgütü arasında işbirliğinin geçen yıldan beri düzelme gösterdiğini da vurguladı.CIA, Pakistan’da uzaktan kumandalı uçaklarla düzenlediği füze saldırılarını resmen açıklamıyor. Ancak Panetta, el-Kaide’ye yönelik saldırıların CIA tarihindeki “en vurucu operasyon” olduğunu söyledi.Öte yandan bir Amerikalı terörle mücadele yetkilisi, geçen hafta Pakistan’daki bir füze saldırısında bir el-Kaide liderinin öldürüldüğüne ilişkin kanıtlar bulunduğunu açıkladı.Yetkili, Hüseyin el-Yemeni’nin 30 Aralık’ta Afganistan’da bir CIA üssüne yönelik intihar saldırısının planlanmasında rol aldığını sandıklarını söyledi.Saldırıda yedi Amerikalı ve bir Ürdün istihbarat görevlisi öldürülmüştü.