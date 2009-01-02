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Dünya

El Kaide 'online cihat üniversitesi' kuruyor

İngiliz güvenlik uzmanları, terör örgütü El Kaide'nin bir 'online cihat üniversitesi' kurma hazırlığında olduğunu öne sürdü

02 Ocak 2009 02:00

İngiliz güvenlik uzmanları, terör örgütü El Kaide'nin bir "online cihat üniversitesi" kurma hazırlığında olduğunu öne sürdü.

İstihbarat birimlerine uyarılarda bulunan Jane's Intelligence Group'a mensup uzmanlar, El Kaide'nin internet üzerinden yapacağı bu çalışmayla harekete militan kazandırmak ve militanları eğitmek amacında olduğunu savundular.

El Kaide'nin kumar sitelerinde para akladığı görüşünde olan güvenlik uzmanları, internetin giderek daha yaygın şekilde terörist eğitiminde ve terörizme parasal kaynak sağlamada kullanıldığına işaret ettiler ve bunun engellenmesi için gerekli teknik ve yasal adımların atılmasını istediler.

Örgüt militanlarının istihbarat servislerine yakalanmadan kendi aralarında yazışma için "Mujahideen Secrets 2" (Mücahit Sırları 2) adıyla bir kripto yazılımı hazırlattıklarını kaydeden uzmanlar, örgüte militan kazandırılması için forumlar kullanıldığını, burada kendisini kanıtlayan gençlerin eğitime tabi tutulduğunu bildirdi.

Jane's Intelligence Group adıyla faaliyet gösteren, güvenlik uzmanlarından oluşan kadrosuyla istihbarat birimleri dahil bu alanda çalışan pek çok kurum ve kuruluşa hizmet veren grubun uzmanları, El Kaide'nin online üniversite projesinin İngiltere açısından büyük bir tehdit oluşturacağı, böylece terör örgütü saflarına katılan gençlerin eğitim için başka ülkelere gitme ihtiyaçlarının ortadan kalkacağı görüşünü dile getirdi.

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