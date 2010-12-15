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Dünya

EL KAİDE NOEL'DE SALDIRI HAZIRLIĞINDA BAĞDAT (A.A)

15 Aralık 2010 20:19

-EL KAİDE NOEL'DE SALDIRI HAZIRLIĞINDA BAĞDAT (A.A) - 15.12.2010 - Irak'ta yakalanan militanların, El Kaide'nin, Noel döneminde ABD ve Avrupa'da intihar saldırıları planladığını itiraf ettiği bildirildi. Irak İçişleri Bakanı Cevad El Bolani, yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen hafta sonunda düzenlenen bombalı saldırıların, militanların ifşa ettiği planlardan biri olduğunu belirtti. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari de New York'tan telefonla yaptığı açıklamada, iddiaların "ciddi tehditler" olduğunu söyledi. El Bolani ve Zebari, Irak'ın, iddia edilen saldırı planlarıyla ilgili uluslararası polis teşkilatı İnterpol'ü bilgilendirdiğini, ABD ve Avrupa'daki yetkilileri muhtemel tehlike konusunda uyardığını ifade etti. Iraklı yetkililer, Avrupa'daki ülkelerin hangileri olduğunu ise belirtmedi. Bazı militanların, emirleri El Kaide merkez yönetiminden doğrudan alan hücrelere mensup olduklarını iddia ettiklerini söyleyen El Bolani, yakalanan militanlardan en az birinin yabancı olduğunu ve Tunus'tan geldiğini kaydetti. El Bolani, söz konusu militanların son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 73 militan arasında bulunduğunu bildirdi.

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