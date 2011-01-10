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Dünya

EL KAİDE MİLİTANLARI İÇİN ULUSLARARASI TUTUKLAMA EMRİ RİYAD (A.A)

10 Ocak 2011 01:33

-EL KAİDE MİLİTANLARI İÇİN ULUSLARARASI TUTUKLAMA EMRİ RİYAD (A.A) - 09.01.2011 - Suudi Arabistan, ülkede terör hücreleri oluşturmaya çalışmakla suçlanan ve Yemen, Afganistan, Pakistan ya da Irak'ta saklandığından şüphelenilen 47 El Kaide militanı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarttı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, tutuklama emri çıkarılan, hepsi "çok tehlikeli" olarak nitelenen 47 Suudi'nin, devlet televizyonunda resimleri gösterilen ve isimleri okunan bazılarının, El Kaide örgütü içinde önemli görevler üstlendiği kaydedildi.    Bakanlık sözcüsü Mansur Türki, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlıların hedeflerinden birisinin Suudi krallığı içinde terör hücreleri oluşturarak, örgüte kattıkları kişileri eğitim için ülke dışına göndermek olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'da kasım ayında, ülkede içinde saldırı düzenleme hazırlığı içinde olan ve Yemen ile Somali'deki eğitim kamplarına militan gönderen 19 terör hücresiyle bağlantılı 149 militanın tutuklandığı bildirilmişti. Haklarında tutuklama emri çıkarılanların bazılarının da kasım ayında tutuklananlarla bağlantıları bulunduğu belirtildi.

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