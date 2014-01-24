El Kaide liderinden 'İslamcılar ve cihatçılar, laik Esad'a karşı birleşsin' mesajı

El Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri, Suriye’deki son dönemde birbirleri ile çatışan İslamcılar ve örgüte bağlı cihatçılara Beşar Esad rejimine karşı birlik olmaları çağrısı yaptı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Zevahiri, Youtube’da yayınlanan ses kaydında, “Sizleri cihat ve İslam kardeşi olarak görüyoruz. Birçok kez tekrarladığımız gibi İslam kardeşliği bütün örgütsel bağlantıların üzerindedir. Birlik olmanız, bütün örgütsel bağlardan daha önemlidir” dedi. Emrine uymayan grupları El Kaide’den atmakla tehdit eden Zevahiri, “Bu örgütsel bağlar, birliğimiz ile çatışıyorsa hiç düşünülmeden feda edilebilir” dedi.

“Laik rejime ve onu destekleyen Rusya, Çin, Safaviler, Rafiziler ve çağdaş Haçlılara karşı birlik olun” diyen Zevahiri, “Bunları yaparken dikkat edilmelidir, hiçbir Müslümanın ne kanına ne de namusuna halel gelmemelidir” şeklinde konuştu. El Kaide lideri “Bütün mücadele mezhepçi ve laik Esed rejimini devirmek ve İslami yönetimi hakim kılmak içindir. Grupların aralarındaki çatışma durdurulup aralarınında hüküm verecek bir komisyon kurulmalıdır. Bununla beraber alınan kararların uygulanması için de bir mekanizma oluşturulmalıdır” ifadesine bulundu. El Kaide’ye bağlı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Özgür Suriye Ordusu ve İslam Cephesi ile çatışıyordu. Hatta bazı bölgelerde IŞİD ile El Kaide’nin kolu El Nusra’ın bile çatıştığı haberleri geliyordu.