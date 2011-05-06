El Kaide Ladin öldüğünü doğruladı

T24 - ABD'dinternet sitelerini izleyen kuruluşa göre El Kaide terör örgütü, Usame Bin Ladin'in ölümünü doğruladı. Örgüt, e "Ladin'in kanı yerde kalmayacak" açıklamasını yaptı.



İzleme servisi SITE, "EL Kaide'in cihatçı forumlarında yer alan 6 Mayıs 20111 tarihli açıklamada, liderleri Usame Bin Ladin'in öldüğünün doğrulandığını" bildirdi.



Açıklamada, 'Usame Bin Ladin'in kanı yerde kalmayacak' denilirken, Ladin'in ölümünden 1 hafta öncesi yapılan ses kaydının yakında yayınlanacağı bildirildi.



El Kaide açıklamasında Bin Ladin'in ölümü ABD için bir "lanet" olarak nitelendi ve "lanetin Amerikalılar ile ajanlarını kovalayacağı" ifade edildi.



Pakistan'da ayaklanma çağrısında da bulunulan açıklamada, "Pakistanlıların, Bin Ladin'in topraklarında öldürülmesiyle uluslarına getirilen utancı temizlemeleri için hükümete karşı ayaklanmaları" istendi.





