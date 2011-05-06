T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Kaide Ladin öldüğünü doğruladı

ABD'dinternet sitelerini izleyen kuruluşa göre El Kaide terör örgütü...

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - ABD'dinternet sitelerini izleyen kuruluşa göre El Kaide terör örgütü, Usame Bin Ladin'in ölümünü doğruladı. Örgüt, e "Ladin'in kanı yerde kalmayacak" açıklamasını yaptı.

 İzleme servisi SITE, "EL Kaide'in cihatçı forumlarında yer alan 6 Mayıs 20111 tarihli açıklamada, liderleri Usame Bin Ladin'in öldüğünün doğrulandığını" bildirdi.

Açıklamada, 'Usame Bin Ladin'in kanı yerde kalmayacak' denilirken, Ladin'in ölümünden 1 hafta öncesi yapılan ses kaydının yakında yayınlanacağı bildirildi.

El Kaide açıklamasında Bin Ladin'in ölümü ABD için bir "lanet" olarak nitelendi ve "lanetin Amerikalılar ile ajanlarını kovalayacağı" ifade edildi.

Pakistan'da ayaklanma çağrısında da bulunulan açıklamada, "Pakistanlıların, Bin Ladin'in topraklarında öldürülmesiyle uluslarına getirilen utancı temizlemeleri için hükümete karşı ayaklanmaları" istendi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24