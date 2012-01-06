-''El Kaide Kürt Taburları'' terör örgütleri listesinde WASHINGTON (A.A) - 06.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı, ''El Kaide Kürt Taburları (AQKB)''nı terör örgütleri listesine aldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu örgütün ABD'nin yetki alanı içindeki tüm mal varlıkları donduruldu. Açıklamada, ABD vatandaşlarının bu örgütle ya da bu örgütün yararına herhangi bir iş yapmalarının yasaklandığı da belirtildi. AQKB ile ilgili bilgilere de yer verilen açıklamada, ''AQKB'nin 2007 yılında diğer Kürt terör örgütlerinin kalıntılarından kurulduğu ve El Kaide ile Irak'taki El Kaide de dahil olmak üzere diğer terör örgütlerine açıkça bağlılık yemini ettiği'' vurgulandı. Açıklamada, ''İran-Irak sınırı boyunca faaliyet gösteren AQKB'nin, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin liderlerini hain olarak gördüğü ve 2007 yılı mayıs ayında 19 kişinin hayatını kaybettiği Erbil'deki saldırı dahil olmak üzere, Irak'taki Kürt hedeflerine yönelik bir dizi saldırının sorumluluğunu üstlendiği'' kaydedildi.