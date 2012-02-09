-El Kaide komutanı Mansur öldü İSLAMABAD (A.A) - 09.02.2012 - ABD insansız uçaklarının bu sabah Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Miranşah'a düzenlediği füze saldırısında ölenlerden birinin terör örgütü El Kaide'nin üst düzey komutanlarından Badar Mansur olduğu ileri sürüldü. Yerel Geo News televizyonunun üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayanarak verdiği habere göre, Miranşah kasabasına düzenlenen saldırıda ölen dört kişiden birinin El Kaide liderlerinden Mansur olduğu bildirildi. Üç kişinin de yaralandığı ABD saldırısında ölen diğer militanların kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.