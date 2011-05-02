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Dünya

El Kaide: İslam Şeyhi'nin öldürülmesinin öcü alınacak

El Kaide örgütünün üst düzey ideologlarından birinin, Usame bin Ladin'in öldürülmesi üzerine öcünün alınacağı açıklamasında bulunduğu belirtildi

02 Mayıs 2011 03:00

T24 - El Kaide örgütünün üst düzey ideologlarından birinin, Usame bin Ladin'in öldürülmesi üzerine öcünün alınacağı açıklamasında bulunduğu belirtildi.

Aşırı dincilere ait internet sitelerinde "Esad El Cihad2" adıyla Bin Ladin için uzun bir methiyeyle birlikte açıklamalar yapan şahsın, "İslam'ın Şeyhinin öldürülmesinin öcünün alınacağı" sözünü vererek, cihadın sona erdiğini düşünen herkesin "biraz beklemesi" gerektiğini söylediği atarıldı.

Bu açıklamayla birlikte, Bin Ladin'in ölümünün cihatçılar tarafından ilk kez kabul edildiğine dikkat çekiliyor.

Militanlara ait internet sitelerinin düzenli olarak "Esad El Cihad2" ile, "kutsal savaşı sürdürmenin protokolleri" üzerine yapılan uzun söyleşiler yayımladığı, bu kişinin sıklıkla doktrin meselelerini ele aldığı kaydediliyor.



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