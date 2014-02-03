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Dünya

El Kaide: IŞİD ile ilgimiz yok

El Kaide lideri Eymen Zevahiri, geçtiğimiz hafta yaptığı çağrıda örgüt ile bağlantılı savaşçılardan ve muhaliflerden çatışmalara son vermelerini istedi

03 Şubat 2014 21:17

El Kaide, Suriye’de muhalif gruplara karşı savaşan Irak-Şam İslam Devleti ile bir bağlantısının bulunmadığını ve grubun eylemlerinden sorumlu olmadığını belirtti.
Örgüt genel komutanlığının bazı internet sitelerinde yer alan mesajında, “IŞİD El Kaide’nin bir kolu değildir ve El Kaide IŞİD’in gerçekleştirdiği hiçbir eylemden dolayı sorumluluk kabul etmez” ifadeleri kullanıldı.
El Kaide lideri Eymen Zevahiri, geçtiğimiz hafta yaptığı çağrıda örgüt ile bağlantılı savaşçılardan ve muhaliflerden çatışmalara son vermelerini istedi.
Zevahiri, internette yayınlanan ses kaydında, "Suriye’de tüm cihad yanlısı gruplar ile Esad'i devirmek isteyen her özgür bireyi, cihad ve İslam kardeşleri arasındaki savaşa hemen bir son vermeye çağırıyorum” dedi. 
 

Nusra El Kaide'ye sadık

 
Suriye’de savaşan bir diğer örgüt olan Nusra Cephesi de, El Kaide’nin Suriye kolu olarak biliniyor.
IŞİD son dönemde Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ın Anbar eyaletindeki saldırılarıyla gündeme geldi.
Liderliğini Ebubekir Bağdadi’nin yaptığı IŞİD,  2006 yılında Irak’ta, El Kaide’nin bir kolu olarak kuruldu.
Suriye’nin kuzeyinde önce Rakka kentinde güçlenen daha sonra Halep ve İdlib’de de saldırılar başlatan IŞİD, diğer muhalif gruplar tarafından ‘Suriye devrimine zarar vermekle’ suçlanıyor.
Muhalifler ayrıca, IŞİD ile Esed rejiminin rejim karşıtı grupları zayıflatmak için birlikte çalıştığını da öne sürüyor.
IŞİD son olarak Lübnan’da faaliyet göstereceğini ve Hizbullah’ı hedef alacağını duyurmuştu.

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