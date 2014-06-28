T24 LogoT24 Logo
Gündem

El Kaide ile bağlantılı örgütler listesine iki isim daha eklendi

Listeye Ansarul Müslümina fi Biladis Sudan ve Gerçek Kişi Abubakar Mohammed Shekau dahil edildi

28 Haziran 2014 21:02

El Kaide ile bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesine Ansarul Müslümina fi Biladis Sudan ile "El Kaide ile bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Abubakar Mohammed Shekau eklendi.

Karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçen ilgili maddeye atıfta bulunurak listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA'da yer alan habere göre bu kararla "El Kaide ile bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesine Nijerya’da faaliyet gösteren Ansarul Müslümina fi Biladis Sudan ile "El Kaide ile bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine yine Nijerya'da faaliyet gösteren Abubakar Mohammed Shekau eklendi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesine gereğince, Bakanlar Kurulu kararına karşı, 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

ETİKETLER

el kaideterörlistebmbakanlıkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24