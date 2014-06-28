El Kaide ile bağlantılı örgütler listesine iki isim daha eklendi

El Kaide ile bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesine Ansarul Müslümina fi Biladis Sudan ile "El Kaide ile bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Abubakar Mohammed Shekau eklendi.

Karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçen ilgili maddeye atıfta bulunurak listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA'da yer alan habere göre bu kararla "El Kaide ile bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesine Nijerya’da faaliyet gösteren Ansarul Müslümina fi Biladis Sudan ile "El Kaide ile bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine yine Nijerya'da faaliyet gösteren Abubakar Mohammed Shekau eklendi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesine gereğince, Bakanlar Kurulu kararına karşı, 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.