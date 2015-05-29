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Dünya

El Kaide, İdlib'in büyük bölümünde hakimiyeti ele geçirdi

Suriye ordusu, daha fazla kayıp vermemek için Um el-Curuz köyüne çekildi

29 Mayıs 2015 22:23

Suriye ordusunun İdlib'deki son mevzisi Eriha'dan da çekilmesiyle birlikte, İdlib'in bütün önemli kent ve kasabaları El Kaide bağlantılı "Fetih Ordusu"nun eline geçti. 

El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi, El Kaide bağlantılı Ahrar'uş Şam ve tamamı yabancı cihatçılardan oluşan Cund'ül Aksa, dün Suriye ordusunun İdlib'deki son mevzisi olan Eriha'ya ve Eriha yakınlarındaki Kefr Necd'e bir saldırı başlattı.

Suriye ordusu, daha fazla kayıp vermemek için Eriha ve Kefr Necd'i hızla boşalttı. Askerler, ordunun ana ikmal yolu üzerindeki Um el-Curuz köyüne çekildi.

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