El Kaide için çalışan ABD'li asker Türkiye dönüşünde tutuklandı

Suriye'de El Kaide ile birlikte çatışmalara katıldığı iddia edilen emekli Amerikalı asker, Türkiye dönüşü tutuklandı. Harroun FBI tarafından önce Türkiye'de sorgulandı.

Amerikalı bir emekli asker, bir grup El Kaide militanıyla birlikte Suriye’de çatışmalara katıldığı için tutuklandı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, FBI, Eric Harroun isimli ABD vatandaşını Türkiye dönüşünde Washington'da havaalanında tutukladı. Harroun’un geçtiğimiz yıl Kasım ayında yine Türkiye üzerinden Suriye’ye gittiği belirlendi.

Eric Harroun Suriye’de geçirdiği günleri internette de paylaştı.

Harroun, Amerikan ordusunda 2000 ile 2003 yılları arasında görev yaptıktan sonra emekli oldu. Belgelere göre, 2012 yılı sonlarında Türkiye’den geçerek Suriye’ye girdi. Al Nusra yakınlarında El Kaide militanları ile birlikte çatışmalara katıldı. Harroun’un, kendisini Suriye’ye götürecek kişileri de Türkiye’de bulduğu tahmin ediliyor. Harroun, 2012 yılı Kasım ayında geldiği Türkiye’den 2013 yılı Ocak ayında Suriye’ye geçti.

Harroun, Suriye’de kendi anlatımlarına göre birçok çatışmaya katıldı. Harroun, ayrılmadan önce Türkiye’deki FBI ajanlarıyla da bir araya geldi.

'10 kişiye ateş açtım'

Türkiye’de FBI ajanlarına verdiği bilgilere göre Harroun, 10 kişiye ateş açtığını ancak birilerini öldürüp öldürmediğini bilmediğini söyledi.

İnternette de paylaştı

Harroun, Suriye’deki günlerine ilişkin görüntüleri internette de paylaştı. Görüntülerde Harroun, elinde roketler ve silahlarla da görülüyor. Bir görüntüde Harroun, Suriye Devlet Başkanı Esad’ı arkadaşlarıyla birlikte tehdit ediyor. Harroun, arkadaşlarıyla düşürülen bir helikopterin yakınlarında görüldüğü fotoğrafı da paylaştı.

Harroun, tutuklanmadan önce verdiği bilgilerde, Al Nusra’da cephede savaştığını, El Kaide’den nefret ettiğini ancak Esad rejimine zarar vermek istediğini söyledi.