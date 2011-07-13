El Kaide hücresi 6 aydır takipteydi



T24- Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Bursa ve Yalova'da terör örgütü El-Kaide'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki sorguları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü El Kaide'nin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin de aralarında olduğu bazı dış temsilciliklere yönelik eylem hazırlığında olduğunu değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu kaydedilen C.I'nın Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi'nde 2 katlı bir evi kiraladığını tespit etti.



C.I, yaklaşık 6 ay süren takibin ardından evinin yakınlarında gözaltına alındı. Polisin, silahlı çatışma ihtimalini de değerlendirerek, eve operasyon düzenlemek yerine zanlıyı dışarı çıktığı sırada gözaltına aldığı belirtildi.



Daha sonra bomba imha uzmanları eşliğinde eve giren polis, bomba yapımında kullanılan yaklaşık 700 kilogram kimyasal madde, 2 adet uzun namlulu silah, mermi, kroki ve dokümanlar ele geçirdi.



Yurt dışında bulunduğu belirtilen örgüt üyelerinden Ramazan Keskin ile bağlantılı olduğu kaydedilen, yurt dışında silah ve bomba eğitimi aldığı değerlendirilen C.I'nın itirafları doğrultusunda operasyonu genişleten polis, Ankara'da 9, Bursa'da 3, Yalova'da 2 kişiyi daha gözaltına aldı.



Dün akşam Ankara'ya getirilen zanlıların Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

C.I'nın komşuları, Sincan'daki evin uzun süre boş kaldıktan sonra bir süre önce kiraya verildiğini, evde kalanları çok sık görmediklerini, hiçbir şeyden şüphelenmediklerini söyledi. Aynı caddede bulunan bir evde oturan kişi de zaman zaman C.I'nın evinin önüne park edilen, 2-3 kişinin bulunduğu araçtan şüphelendiğini ancak polise haber vermediğini ifade etti.