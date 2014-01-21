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Dünya

El Kaide Halep'te AA ofisini bastı

Suriye yönetimine karşı savaşan, El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütü, Anadolu Ajansı'nın Halep'teki bürosunu basarak bütün teknik cihazlara el koydu

21 Ocak 2014 18:06

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgüt Suriye'nin Halep kentinde bulunan Anadolu Ajansı'nın (AA) bürosuna baskın yaparak uydu cihazları başta olmak üzere bütün teknik ekipmana el koydu.

Halep'in Şeyh Neccar bölgesine saldırı düzenleyen IŞİD militanları aynı yerde bulunan AA'nın bürosuna baskın yaptı. Büroda bulunan uydu cihazları ile teknik malzemelere el koyan IŞİD militanları büroyu dağıtarak olay yerinden ayrıldı. IŞİD'in baskınından önce haber yapmak için başka bir bölgeye geçen AA ekibi ise olaydan etkilenmedi.

Ayrıca bölgedeki yerel muhabirlere ait iki araca de el koyan İŞİD militanları, daha önce de yerel muhabirlerle birlikte aralarında Milliyet fotomuhabiri Bünyamin Aygün'ün de bulunduğu birçok gazeteciyi kaçırmıştı.

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