El Kaide, finansal krizle karşı karşıya

Taliban'ın finansal durumunun, El Kaide örgütünden çok daha güçlü olduğu bildirildi.



ABD Hazine Bakanlığı'nda teröristlerin finansmanıyla ilgili birimin başkan yardımcısı David Cohen, Taliban'ın Afganistan'daki ABD askerlerine yönelik saldırıların masraflarını karşılamak için geniş yelpazede suç eylemlerine bel bağladığını söyledi.



Cohen, Taliban'ın, Afganistan'da hareketlenen yasadışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı eroin kaçakçıları ve çiftçilerden haraç kestiğini, yasal yollardan iş yapan Afganlar'dan da koruma parası istediğini kaydetti.



Cohen, Taliban'ın yasadışı kazançlarının bir kısmının ülke dışına yayıldığını ve küresel finansal sisteme girdiğini belirtirken, Taliban'ın parasının, ABD'ye olası giriş noktaları ve miktarı konusunda ise açıklama yapmadı.

