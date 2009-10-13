T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Kaide, finansal krizle karşı karşıya

Taliban'ın finansal durumunun, El Kaide örgütünden çok daha güçlü olduğu bildirildi.

13 Ekim 2009 03:00

Taliban'ın finansal durumunun, El Kaide örgütünden çok daha güçlü olduğu bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nda teröristlerin finansmanıyla ilgili birimin başkan yardımcısı David Cohen, Taliban'ın Afganistan'daki ABD askerlerine yönelik saldırıların masraflarını karşılamak için geniş yelpazede suç eylemlerine bel bağladığını söyledi.

Cohen, Taliban'ın, Afganistan'da hareketlenen yasadışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı eroin kaçakçıları ve çiftçilerden haraç kestiğini, yasal yollardan iş yapan Afganlar'dan da koruma parası istediğini kaydetti.

Cohen, Taliban'ın yasadışı kazançlarının bir kısmının ülke dışına yayıldığını ve küresel finansal sisteme girdiğini belirtirken, Taliban'ın parasının, ABD'ye olası giriş noktaları ve miktarı konusunda ise açıklama yapmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24