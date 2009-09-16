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Dünya

El Kaide eğitim kampı kurmaktan ömür boyu yedi

16 Eylül 2009 14:52

El Kaide eğitim kampı kurmaktan ömür boyu yedi: ABD'de bir mahkemede, Lübnan asıllı bir İsveç vatandaşı, ABD'de El Kaide eğitim kampı kurmaya çalışmak ve internet üzerinden bomba yapımı konusunda bilgi yaymaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davanın yargıcı, “sanığın kamu güvenliğine belirgin bir tehdit olduğunu” söyledi.

Sanık Usame Abdullah Kesir'in (43), hakkındaki mahkumiyet kararından 4 ay önce, aralarında El Kaide örgütüne maddi destek sağlamak ve kitle imha silahlarıyla ilgili bilgi yaymak suçlarının da bulunduğu 11 suçlamayla ilgili suçu sabit görülmüştü.
 

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