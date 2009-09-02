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Dünya

El Kaide' den suikast teşebbüsü

Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Nayif, El Kaide' nin yaptığı suikast girişiminden yaralı olarak kurtuldu.

02 Eylül 2009 03:00

Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Nayif, El Kaide' nin yaptığı suikast girişiminden yaralı olarak kurtuldu.

El Kaide terör örgütü Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Nayif’i havaya uçurmak istedi. Prens, intihar saldırısından yaralı olarak kurtuldu.

El Kaide terör örgütü saldırıyla ilk kez Suudi Arabistan Kraliyet ailesini hedef almış oldu. Ülkenin resmi haber ajansı SPA’nın haberinde saldırının, İçişleri Bakanı’nın güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Prens Muhammed bin Nayif’in, başkent Cidde’nin Kızıldeniz limanında bulunan ofisinde ramazan ayı nedeniyle ziyaretçileriyle bir arada bulunduğu sırada gerçekleştiği kaydedildi. Prens bin Nayif ofisinde ziyaretçilerle sohbet ettiği sırada içeri giren bir kişi üzerindeki bombaları patlattı. Saldırgan patlama sırasında ölürken, Prens Muhammed bin Nayif hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kraliyet ailesinin diğer üyelerine yönelik güvenlik önlemleri de alarma geçen Suudi polisi tarafından suikastlar olabileceği ihtimaliyle en yüksek seviyeye çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alınan Prens Nayif, ülkedeki El Kaide yanlısı saldırıları önlemede önemli başarı gösterdiği için Cidde yönetiminden büyük destek görüyor. Kızıldeniz limanındaki kanlı saldırıyı düzenleyen kişinin Suudi Arabistan terörlemücadele birimleri tarafından el Kaide üyesi olmak suçundan arandığı ortaya çıktı.

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