El Kaide' den suikast teşebbüsü

Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Nayif, El Kaide' nin yaptığı suikast girişiminden yaralı olarak kurtuldu.
El Kaide terör örgütü Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Nayif’i havaya uçurmak istedi. Prens, intihar saldırısından yaralı olarak kurtuldu.
El Kaide terör örgütü saldırıyla ilk kez Suudi Arabistan Kraliyet
ailesini hedef almış oldu. Ülkenin resmi haber ajansı SPA’nın haberinde
saldırının, İçişleri Bakanı’nın güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı
Prens Muhammed bin Nayif’in, başkent Cidde’nin Kızıldeniz limanında
bulunan ofisinde ramazan ayı nedeniyle ziyaretçileriyle bir arada bulunduğu sırada gerçekleştiği kaydedildi.
Prens bin Nayif ofisinde ziyaretçilerle sohbet ettiği sırada içeri
giren bir kişi üzerindeki bombaları patlattı. Saldırgan patlama sırasında ölürken, Prens Muhammed bin Nayif
hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken,
polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Kraliyet ailesinin diğer
üyelerine yönelik güvenlik önlemleri de alarma geçen Suudi polisi
tarafından suikastlar olabileceği ihtimaliyle en yüksek seviyeye
çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alınan Prens Nayif, ülkedeki El
Kaide yanlısı saldırıları önlemede önemli başarı gösterdiği için Cidde
yönetiminden büyük destek görüyor. Kızıldeniz limanındaki kanlı
saldırıyı düzenleyen kişinin Suudi Arabistan terörlemücadele birimleri
tarafından el Kaide üyesi olmak suçundan arandığı ortaya çıktı.